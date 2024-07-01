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В Греции вводят шестидневную рабочую неделю

Греция стала первой страной ЕС, которая ввела 6-дневную рабочую неделю. Новый порядок работы будут разрешать по заявлению от работодателя: нововведение коснется ряда организаций госсектора, компаний и банков.

При этом, отмечают местные СМИ, мнение населения никто не спрашивал, а многие работники по закону не смогут отказаться от нее.

Эксперты считают, что шестидневка стала итогом нехватки квалифицированных кадров. Чиновники винят во всем сокращение численности населения.

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