В Греции задержаны 118 подозреваемых в поджогах лесов

В Греции по подозрению в поджогах лесов задержаны 118 человек. 18 из них арестованы. На острове Лесбос мужчина устроил пожар, сжигая овечью шерсть. В городе Сера в парке жгли кабели, чтобы добыть из них медь. В Крионери спасатель-доброволец поджигал траву, чтобы самому же потушить огонь. Так он устроил 4 возгорания. Человеческая халатность привела к серьезным природным потерям.

