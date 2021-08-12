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В Греции задержаны 118 подозреваемых в поджогах лесов

В Греции по подозрению в поджогах лесов задержаны 118 человек. 18 из них арестованы. На острове Лесбос мужчина устроил пожар, сжигая овечью шерсть. В городе Сера в парке жгли кабели, чтобы добыть из них медь. В Крионери спасатель-доброволец поджигал траву, чтобы самому же потушить огонь. Так он устроил 4 возгорания. Человеческая халатность привела к серьезным природным потерям.


Крупнейший пожар в Калифорнии

Продолжает полыхать Калифорния. Крупнейший за всю историю штата пожар стремительно расширяется. Пламя уничтожило 550 домов, под угрозой возгорания еще 14 тысяч зданий. "Дикси" охватил уже более 2 тысяч квадратных километров. Огонь локализован лишь на 30 %. Сложный рельеф местности и сильный ветер мешают пожарным сдерживать пламя.


Смог от якутских пожаров накрыл Иркутскую область

От лесных пожаров продолжает страдать Якутия. Площадь возгорания превысила полтора миллиона гектаров. Смог накрыл более 700 населенных пунктов и 20 районов Иркутской области. Задымление сохраняется и на озере Байкал.

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