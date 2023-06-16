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В Греции задержаны десятки протестующих на акции в поддержку мигрантов
В Греции активисты требуют справедливости для мигрантов, которые подвергаются риску на морском пути в Европу. Ответ не заставил себя ждать: полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе разгонов были задержаны 26 человек.
Печальным поводом для выступлений в центре Афин стала гибель десятков мигрантов в Ионическом море при кораблекрушении. Всего на судне было около 750 человек, спасти удалось лишь около 100 человек.
Правительство Греции объявило 14 июня в стране трехдневный траур в связи с гибелью мигрантов. Отложены все мероприятия, связанные с парламентскими выборами, которые назначены на 25 июня.
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