В Греции землетрясение спровоцировало серию афтершоков

Неспокойно в Греции. Землетрясение магнитудой 5,2 спровоцировало серию афтершоков. Все это вызвало панику среди туристов и местных жителей, они спешно покидали здания. Эпицентр толчков находился в 23 километрах от греческой столицы - Афин и на глубине 5 километров. По словам очевидцев, во многих офисных зданиях появились трещины, началась эвакуация сотрудников. Со стен падали предметы, в некоторых районах города пропали телефонная связь, электричество и интернет.