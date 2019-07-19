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В Греции землетрясение спровоцировало серию афтершоков
Неспокойно в Греции. Землетрясение магнитудой 5,2 спровоцировало серию афтершоков. Все это вызвало панику среди туристов и местных жителей, они спешно покидали здания. Эпицентр толчков находился в 23 километрах от греческой столицы - Афин и на глубине 5 километров. По словам очевидцев, во многих офисных зданиях появились трещины, началась эвакуация сотрудников. Со стен падали предметы, в некоторых районах города пропали телефонная связь, электричество и интернет.
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