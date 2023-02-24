В Гродно у Генконсульства Польши прошел пикет против политики официальной Варшавы - что говорят люди

Если раньше мы спокойно могли ездить в Польшу, посещать своих родственников, захоронения, то сейчас это очень затруднительно. Следует отметить, что между простыми белорусами и простыми поляками нет никакой вражды и нет никаких противоречий. Это все политиканство там, наверху с польской стороны. Поэтому мы, простые поляки, надеемся, что скоро все станет на круги своя и мы сможем спокойно ездить в Польшу к своим родственникам.

Казимир Знайдинский, председатель правления Гродненского городского отдела ОО "Союз поляков на Беларуси"