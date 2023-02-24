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В Гродно у Генконсульства Польши прошел пикет против политики официальной Варшавы - что говорят люди
Более полусотни белорусов пришли, чтобы сказать "нет" агрессивному поведению соседней страны и закрытию пунктов пропуска на общей границе. Люди возмущались ограничению общения между простыми поляками и белорусами. На пикете присутствовали и члены общественной организации "Союза поляков на Беларуси".
Если раньше мы спокойно могли ездить в Польшу, посещать своих родственников, захоронения, то сейчас это очень затруднительно. Следует отметить, что между простыми белорусами и простыми поляками нет никакой вражды и нет никаких противоречий. Это все политиканство там, наверху с польской стороны. Поэтому мы, простые поляки, надеемся, что скоро все станет на круги своя и мы сможем спокойно ездить в Польшу к своим родственникам.
"Моя вся родня по отцовской линии являются поляками и католиками. Конечно же, я хотела бы, чтобы они, и не только они, имели свободное право на передвижение, на посещение мест для них очень ценных и важных, на общение со своими родственниками без всякого ограничения", - говорит женщина.
"Ведь было время, когда дружили, границы были открыты, мы могли свободно общаться друг с другом. Сегодня первая цель - заставить, обязать, попросить даже польское руководство открыть границы, обеспечить нам доступ для свободного общения", - отметил мужчина.
Участники пикета еще раз напомнили, что Беларусь всегда была и остается миролюбивым государством, которое уважает своих соседей. Такого же отношения люди ждут и от Польши.
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