В Грузии камнепад отрезал самое высокогорное село страны от внешнего мира

Кадры из Грузии: камнепад на трассе отрезал самое высокогорное село страны от внешнего мира. Жители Ушгули пока не могут покинуть свои земли. Для очистки дороги мобилизована спецтехника, работы должны завершиться к вечеру. Инцидент вызвал массу эмоций у пользователей соцсетей.