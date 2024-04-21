3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Грузии не утихают протесты из-за закона об иноагентах: как по методичке в разных городах прошли женские марши
В столице Грузии не утихают протесты из-за закона об иноагентах. Накануне митингующие перекрыли площадь Свободы. Было парализовано автомобильное движение. Недовольные водители громко сигналили. У дома правительства полиция выставила кордоны.
Женские марши в Грузии
И как по методичке в разных городах Грузии прошли женские марши. Организаторами ряда протестов в стране выступают крупные студенческие организации (как раз из числа тех, кому новый закон гарантирует статус иностранных агентов). Большинство общественных движений страны финансируется либо Евросоюзом, либо Штатами. По новому закону подобные структуры должны публично признать тот факт, что политической деятельностью они занимаются за чужой счет и в чужих интересах.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Более 70 тыс. человек приняли участие в республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!" - Головченко
"Марафон единства" попал прямо в сердце Полесья - окунемся в самые яркие моменты
В Брестской крепости 130 молодых бойцов приняли присягу на верность стране и народу
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов