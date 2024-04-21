В Грузии не утихают протесты из-за закона об иноагентах: как по методичке в разных городах прошли женские марши

И как по методичке в разных городах Грузии прошли женские марши. Организаторами ряда протестов в стране выступают крупные студенческие организации (как раз из числа тех, кому новый закон гарантирует статус иностранных агентов). Большинство общественных движений страны финансируется либо Евросоюзом, либо Штатами. По новому закону подобные структуры должны публично признать тот факт, что политической деятельностью они занимаются за чужой счет и в чужих интересах.