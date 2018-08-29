В Грузии официально стартовала президентская избирательная кампания

С этого дня запрещается проведение мероприятий, которые заранее не были предусмотрены госбюджетом. Для регистрации в ЦИК обратились 16 кандидатов от политических партий и инициативных групп. Выборы главы государства в Грузии пройдут через два месяца - 28 октября. Это последние выборы, когда президент будет избираться прямым путем. В будущем лидера изберет состоящая из 300 делегатов команда.