В Грузии оператора оппозиционного телеканала "Мтавари" сбросили с балкона

Обстановка в Грузии накаляется в преддверии местных выборов. Оператора оппозиционного телеканала "Мтавари" сбросили с балкона второго этажа избирательного штаба правящей партии в Карели. Об этом сообщает гендиректор телекомпании. По предварительным данным, у "неугодного" журналиста сломана нога и повреждено плечо. Один из лидеров "Грузинской мечты" подтвердил, что перед инцидентом между съемочной группой и депутатами разгорелся конфликт. Однако политик утверждает, что оператор сам оступился во время съемки. Инцидент расследует МВД Грузии, официальное заявление ведомство пока не делало.