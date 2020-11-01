В Грузии подводят итоги парламентских выборов

После подсчета 58 % голосов уверенно лидирует правящая партия — «Грузинская мечта». У них почти 50 % от количества подсчитанных бюллетеней. Оппозиционный блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция" пока получает чуть более 25 процентов. Пять партий и два блока проходят в парламент. Председатель политсилы Бидзина Иванишвили, не дожидаясь предварительных официальных данных подсчета голосов избирателей и ссылаясь на данные экзитполов, поздравил сторонников партии с победой на парламентских выборах. Оппозиция не согласна с этим и, по всей видимости, собирается протестовать, призывая граждан выйти сегодня на проспект Руставели - сообщает BBC.