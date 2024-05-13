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В Грузии принят закон об иноагентах
Порядка 20 человек были задержаны в Тбилиси на акциях против закона об иноагентах, трое из них - иностранные граждане: один россиянин и двое американцев. Беспорядки развернулись у здания парламента в Тбилиси, куда провокаторы принесли украинские флаги и пытались блокировать входы, чтобы сорвать голосование. Радикалы устроили стычки с силовиками, но правоохранителям все же удалось оттеснить протестующих. В итоге вызвавший столько беспорядков законопроект был принят в третьем чтении. Как заявил глава Комитета парламента по юридическим вопросам, документ соответствует национальным интересам, а возможные санкции со стороны Запада представителей правящей партии, не пугают.
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