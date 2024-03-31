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В Грузии произошли 3 землетрясения
Три землетрясения произошли в Грузии, пишет БЕЛТА.
Первое, оцененное магнитудой 4,8, было зафиксировано в 17:44 по местному времени (16:44 по московскому времени) в 10 км от города Они в регионе Рача. Спустя шесть минут после этого произошло второе землетрясение магнитудой 4,2 в 10 км от Они. Еще через сорок минут в 8 км от этого населенного пункта случилось третье землетрясение магнитудой 4,0.
Представители администрации Они заявили, что не поступало информации о пострадавших или разрушениях. Служба по чрезвычайным ситуациям также не получила обращений по этому поводу.
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