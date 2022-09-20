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В Грузии проходит операция по освобождению заложников из банка

Срочная информация приходит из Грузии. В Кутаиси вооруженный человек захватил заложников в отделении банка. Мужчина заминировал двери банка и потребовал два миллиона долларов.

Очевидцы сообщают, что были слышны звуки стрельбы. Силовики проводят спецоперацию: удалось освободить двух женщин. В руках у злоумышленника остаются 12 человек.

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