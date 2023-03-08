В Грузии протестующие пытались захватить парламент

В Тбилиси ночь была жаркой. Акция протеста против закона об иноагентах переросла в столкновения с полицией. Митингующие попытались захватить парламент, сумев прорвать железные заграждения у входа. Они использовали "коктейли Молотова" и камни. Полиция призвала на помощь спецназ. Стражи порядка применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Президент Грузии поддержала протестующих в ходе обращения на фоне статуи Свободы в Нью-Йорке и заявила, что наложит вето. А представитель Госдепартамента США Нед Прайс отметил: ответственные за подавление протестов могут попасть под санкции США. А принятие в Грузии закона об иноагентах может поставить под угрозу партнерство Вашингтона и Тбилиси.