В Грузии с 29 мая заработает общественный транспорт

Правительство решило досрочно отменить еще ряд ранее введенных ограничений.



"C 29 мая начинают работу все виды муниципального транспорта, в том числе метро. Это будет происходить с соблюдением конкретных правил - всем следует носить маски. За это будут отвечать руководители муниципального транспорта и владельцы частного", - заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.



Кроме того, с 1 июня в Грузии смогут возобновить работу все виды магазинов. С 8 июня разрешат любой вид обслуживания в ресторанах.



По последним данным, в Грузии зафиксировано 735 случаев заражения COVID-19. Вылечено 557 человек. Умерло 12.





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