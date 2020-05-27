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В Грузии с 29 мая заработает общественный транспорт
Правительство решило досрочно отменить еще ряд ранее введенных ограничений.
"C 29 мая начинают работу все виды муниципального транспорта, в том числе метро. Это будет происходить с соблюдением конкретных правил - всем следует носить маски. За это будут отвечать руководители муниципального транспорта и владельцы частного", - заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.
Кроме того, с 1 июня в Грузии смогут возобновить работу все виды магазинов. С 8 июня разрешат любой вид обслуживания в ресторанах.
По последним данным, в Грузии зафиксировано 735 случаев заражения COVID-19. Вылечено 557 человек. Умерло 12.
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