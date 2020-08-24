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В Грузии с обрыва рухнул рейсовый микроавтобус. Погибли 17 человек

Еще трое получили серьезные ранения. Трагедия случилась в горном районе. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем и скатился в 80-метровое ущелье. Пассажирами были местные женщины и турист из Канады.

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