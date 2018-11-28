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В Грузии стартовал второй тур президентских выборов

За кресло главы государства борются независимый депутат Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе. В первом туре, месяц назад, ни один из кандидатов не смог набрать более 50 % голосов для победы. Кстати, это последние прямые выборы в стране - следующего президента изберет уже парламентская коллегия.

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