В Грузии стартовал второй тур президентских выборов

За кресло главы государства борются независимый депутат Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе. В первом туре, месяц назад, ни один из кандидатов не смог набрать более 50 % голосов для победы. Кстати, это последние прямые выборы в стране - следующего президента изберет уже парламентская коллегия.