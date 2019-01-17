В Грузии траур по погибшим в результате взрыва газа

Жертвами стали четверо, в том числе четырехлетний ребенок. Пострадали восемь человек, среди них шестеро детей. Взрыв прогремел накануне вечером в многоэтажном доме, который построили около года назад. Жильцы утром из-за сильного запаха газа вызвали аварийную службу, но специалисты утечку не обнаружили.