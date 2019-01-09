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В Грузии вспышка свиного гриппа: за последний месяц скончались 13 человек

Всего зафиксировано 163 случая заражения. Из-за этого медицинские учреждения в стране работают в чрезвычайном режиме. К концу недели власти определятся, продлевать ли в школах и детских садах каникулы.

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