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В Грузии вступил в силу закон об иноагентах
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах, после чего тот вступил в силу, сообщает БЕЛТА со ссылкой наТАСС.
"Сегодня я подписал закон "О прозрачности иностранного влияния". Целью этого закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне", - заявил Папуашвили на брифинге.
14 мая парламент Грузии в третьем чтении принял закон "О прозрачности иностранного влияния" (закон об иноагентах). Принятие законопроекта поддержали 84 парламентария, 30 выступили против. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о наложении вето на закон, считая его препятствием на пути страны к ЕС. 27 мая парламент Грузии запустил процедуру преодоления вето. В ЕС позже заявили, что глубоко сожалеют о преодолении парламентом Грузии вето на закон об иноагентах и рассматривают варианты ответа на это решение.
Фото: pixabay.com
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