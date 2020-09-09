В Грузии запретили свадьбы и поминки

В Грузии с завтрашнего дня официально запрещают проведение юбилеев, свадеб и поминок. Ограничения вводят в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Запрет также коснется культурно-спортивных мероприятий с участием более 200 человек. К тому же на ноябрь переносится открытие кинотеатров и театров, хотя они должны были заработать уже в сентябре.