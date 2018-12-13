В Гватемале молодые люди совершили восхождение на действующий вулкан Фуэго

В интернете набирает популярность видео туристов из Гватемалы. Молодые люди совершили восхождение на действующий вулкан Фуэго. Когда до жерла оставалось несколько сотен метров, огненная гора выбросила многометровый столб пепла. Извержение туристы сняли на камеру, после чего поспешили в безопасное место. Отметим, Фуэго считается одним из самых активных вулканов в Центральной Америке.



