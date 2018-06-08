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В Гватемале началось расследование, связанное с гибелью людей при извержении вулкана Фуэго

Генпрокурор поручил установить, были ли задействованы все необходимые протоколы безопасности. По последним данным, жертвами стихии стали 109 человек, еще около 200 пропали без вести. Поисковые работы не прекращаются ни на минуту. Власти Гватемалы официально обратились к миру с просьбой о помощи в ликвидации последствий извержения.

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