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В Гватемале над вулканом Пакая замечены молнии

Такая реакция вызвана контактом вулканического вещества с атмосферой. С начала февраля за огнедышащей горой ведется круглосуточное наблюдение. Сейчас высота столба пепла достигла рекордных двух километров. По прогнозам экспертов, он может значительно повредить посевы, так как разъедает почву.

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