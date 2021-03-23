В Гватемале над вулканом Пакая замечены молнии

Такая реакция вызвана контактом вулканического вещества с атмосферой. С начала февраля за огнедышащей горой ведется круглосуточное наблюдение. Сейчас высота столба пепла достигла рекордных двух километров. По прогнозам экспертов, он может значительно повредить посевы, так как разъедает почву.