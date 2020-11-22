В Гватемале протестующие подожгли здание конгресса

В Гватемале на улицы вышли недовольные новым бюджетом страны. В документе сокращены расходы на образование, здравоохранение и борьбу с нарушением прав человека. Более 7 тысяч человек приняли участие в протестах. Сотни ворвались в здание конгресса и устроили там поджог. Огонь был потушен, а против выступающих полиция применила слезоточивый газ.



По словам протестующих, бюджет согласован и принят законодателями тайно, в то время как внимание людей было отвлечено пандемией и последствиями урагана "Йота".