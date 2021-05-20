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В гватемальской колонии Кесальтенанго произошел кровавый бунт

В результате беспорядков были обезглавлены как минимум 6 заключенных. По предварительным данным, убитые могли стать жертвами своих сокамерников. Причины кровавой расправы, а также личности погибших пока неизвестны. Для восстановления порядка на место происшествия были направлены подкрепление и спасатели.

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