В гватемальской колонии Кесальтенанго произошел кровавый бунт

В результате беспорядков были обезглавлены как минимум 6 заключенных. По предварительным данным, убитые могли стать жертвами своих сокамерников. Причины кровавой расправы, а также личности погибших пока неизвестны. Для восстановления порядка на место происшествия были направлены подкрепление и спасатели.