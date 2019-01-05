В Гвинейском заливе пираты захватили 6 членов экипажа российского грузового судна

В Гвинейском заливе, у берегов Бенина, пираты захватили 6 членов экипажа российского грузового судна. Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 2 января - это подтвердили в российском посольстве Бенина. Известно, что в момент нападения на борту корабля находились 24 человека - 23 гражданина России и один Украины. Во время дрейфа на борт ворвались вооруженные люди. Через несколько часов они покинули судно, взяв с собой заложников. Сейчас выясняется местонахождение похищенных моряков.