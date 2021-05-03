В Иерусалиме митингующие выступили против вынужденного выселения жителей из палестинского квартала

В Иерусалиме не утихают акции протесты. На этот раз митингующие в восточной части города выступили против вынужденного выселения жителей из палестинского квартала. Демонстрация была объявлена незаконной, ее участников просили разойтись. Однако они проигнорировали приказы правоохранителей. Начались задержания. Беспорядки в Восточном Иерусалиме не утихают уже более двух недель. Столкновения проходили как на религиозной, так и на политической почве.

