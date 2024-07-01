В Иерусалиме ортодоксальные иудеи вышли на митинг протеста из-за службы в армии

В Иерусалиме вспыхнули беспорядки. Здесь накануне вышли на митинг протеста ортодоксальные иудеи - в акции приняли участие около 100 тысяч человек. По окончании митинга манифестанты начали провоцировать столкновения с полицией, и кое-где дело дошло до ожесточенных драк.

Причина недовольства - принятый на днях в Израиле закон, в соответствии с которым ортодоксы также подлежат призыву на действительную военную службу.

В регионе уже 9-й месяц продолжается конфликт: в ЦАХАЛ мобилизованы уже практически все, кого можно было поставить под ружье, однако, солдат продолжает не хватать. Ортодоксы являются едва ли не последним резервом: мобилизовать их власти рискнули чуть ли не впервые в истории еврейского государства.