В Иерусалиме ожидают схождения Благодатного огня. Таинство произойдет в храме Гроба Господня в часовне кувуклии, которая находится в центре главного христианского святилища. Самые ранние свидетельства этого чуда относятся к IV веку. В канун схождения огня кувуклию опечатывают, чтобы исключить присутствие там каких-либо земных источников пламени.