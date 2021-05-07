В Иерусалиме продолжается противостояние палестинцев и израильтян

В Восточном Иерусалиме сохраняется напряженность. В районе Шейх Джаррах то и дело вспыхивает противостояние палестинцев и израильтян. Минувшей ночью неизвестные подожгли автомобиль еврейского поселенца. После начались столкновения.

По меньшей мере 9 человек были арестованы. Протесты палестинцев начались из-за их вынужденного выселения. Согласно вердикту иерусалимского суда, уже к 1 августа 58 местных жителей, в том числе 17 детей должны покинуть район. Его в свою очередь займут еврейские переселенцы.