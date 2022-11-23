В Иерусалиме прогремели два взрыва - министр обороны проводит экстренное совещание

Количество пострадавших при двух взрывах в Иерусалиме увеличилось до 18, есть погибший, сообщает БелТА со ссылкой на издание The Times of Israel.

Все раненые были госпитализированы, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Причины случившегося устанавливаются, полиция предполагает, что взрывы носили скоординированный характер. Министр обороны Израиля Бени Ганц проводит экстренное совещание с представителями силовых структур.

По предварительной версии, взрывные устройства были спрятаны в сумках, оставленных около остановок общественного транспорта. Полиция Иерусалима начала экстренную проверку остановок транспорта в городе. Полицейские также осматривают пассажирские автобусы.

Утром 23 ноября в Иерусалиме рядом с автобусной остановкой прогремел взрыв. Примерно через полчаса после первого взрыва поблизости прогремел второй. Известно, что в момент взрывов на автобусной остановке находилось большое количество людей.