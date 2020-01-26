В Иерусалиме прошел международный форум памяти жертв холокоста, приуроченный к 75-летию освобождения нацистского концлагеря Освенцим советскими войсками в январе 1945 года. В крупнейшем государственном мероприятии в истории Израиля приняли участие десятки иностранных делегаций. Белорусскую возглавил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.



Накануне форума президент Израиля Реувен Ривлин призвал зарубежных гостей, которые собрались на ужин в его официальной резиденции, «оставить историю историкам». Он подчеркнул, что роль политических лидеров заключается в том, чтобы формировать будущее. И очевидно, что будущее это должно быть избавлено от пережитков, предрассудков и антисемитизма. Слово - Ольге Давидович.





Эта история - одна из многих

Каждый, кто пережил холокост, хранит все эти годы личную трагедию и память о самых близких, любимых людях, которых убили без причин и смысла. Помнят о концлагерях, выживании, побоях и... о дне освобождения, в который они тогда уже и не верили.

Вместе с миллионами людей Евгений Ковалев отметит 27 января 75-ю годовщину со дня освобождения узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. Число погибших в этом концлагере, по разным оценкам, свыше 4 миллионов человек - в большинстве своем евреи. Над людьми и их телами проводились страшные опыты. Впрочем, Аушвиц-Биркенау хоть и был самым крупным, но далеко не единственным из тысяч лагерей и гетто, организованных нацистами. Шесть миллионов погибших, сожженных, расстрелянных и умерщвленных в газовых камерах людей. Точные цифры до сих пор неизвестны. В мировую историю катастрофа еврейского народа в годы Второй мировой войны войдет как холокост, а 27 января станет Международным днем памяти его жертв.

Исследователи Тель-Авивского университета с сожалением констатируют, что за 2018 год количество атак на евреев с применением насилия значительно выросло

Число евреев, убитых в ходе антисемитских актов, было самым большим за несколько десятилетий. Они зафиксировали 400 случаев, причем самый серьезный всплеск произошел в Западной Европе, а также в США. И по данным агентства Европейского союза по основным правам человека, почти 40% проживающих в Европе евреев то и дело задумываются об эмиграции. А 70% опасаются выделяться на улицах еврейскими атрибутами.

Как избежать катастроф, подобных холокосту, в Иерусалиме обсуждали главы и представители десятков стран

Впервые форум, посвященный жертвам самого чудовищного в истории преступления, проходил в таком масштабном формате. 4 короля, 2 наследных принца, президенты и премьеры 47 государств - от Аргентины до Австралии. Сотни сопровождающих лиц, журналисты. И, конечно же, свидетели тех страшных событий.

За несколько часов до официальной церемонии форума - в День снятия блокады Ленинграда - вспоминали в Иерусалиме и те немыслимые жертвы, которые понес СССР. В парке Сакер отрыли монумент "Свеча памяти", посвященный героизму жителей и защитников блокадного города.

Центральная площадка форума - мемориальный комплекс "Яд Вашем" - ведущий центр документации, изучения и преподавания истории холокоста

В самом его названии - смысл всей работы, которая здесь осуществляется. "Яд Вашем" - это "память и имя". Форум открыл президент Израиля - он призвал всех присутствующих продолжать бороться с расовым насилием и ненавистью. Следом с похожими призывами выступили и другие мировые лидеры.

Не присутствовал на форуме президент Украины Владимир Зеленский под предлогом того, чтобы передать места делегации страны участникам тех страшных событий. Организаторы, впрочем, восприняли это с недоумением. Отказался от участия президент Польши. Анджей Дуда приглашение отклонил, узнав, что не включен в число выступающих. Впрочем, причина, скорее, в другом. А именно - в законе о холокосте, который был принят польским сеймом в прошлом году. В первоначальной версии в нем содержались параграфы об уголовной ответственности за утверждения о причастности поляков к преступлениям нацистов во время Второй мировой войны.