3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Иерусалиме в результате беспорядков пострадали более 150 человек
Более 150 человек пострадали во время массовых беспорядков на Храмовой горе в Иерусалиме. В столице Израиля накануне совпало два праздника: Песах у иудеев и Рамадан у мусульман. На общую молитву собрались около 12 тысяч палестинцев. Однако празднование обернулось беспорядками.
Во время мусульманской молитвы группа зачинщиков стала бросать камни в верующих и представителей израильских сил безопасности у Стены Плача. Протест попытались подавить слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Столкновения продолжались 6 часов, задержаны более 300 участников беспорядков.
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов