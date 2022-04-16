В Иерусалиме в результате беспорядков пострадали более 150 человек

Более 150 человек пострадали во время массовых беспорядков на Храмовой горе в Иерусалиме. В столице Израиля накануне совпало два праздника: Песах у иудеев и Рамадан у мусульман. На общую молитву собрались около 12 тысяч палестинцев. Однако празднование обернулось беспорядками.



Во время мусульманской молитвы группа зачинщиков стала бросать камни в верующих и представителей израильских сил безопасности у Стены Плача. Протест попытались подавить слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Столкновения продолжались 6 часов, задержаны более 300 участников беспорядков.

