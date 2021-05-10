ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Иерусалиме возобновились ожесточенные столкновения

В Восточном Иерусалиме возобновились ожесточенные столкновения между палестинцами и израильской полицией. В результате новых беспорядков у мечети Аль-Акса пострадали уже около сотни человек. 50 из них госпитализированы с травмами. Правоохранители для разгона демонстрантов применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие в ответ бросают в полицейских камни и коктейли Молотова.

Напомним, протесты палестинцев начались из-за их вынужденного выселения. Согласно вердикту иерусалимского суда, уже к 1 августа 58 местных жителей, в том числе 17 детей, должны покинуть район. А его в свою очередь займут еврейские переселенцы.

Читайте также:

Протесты в Иерусалиме переросли в столкновения с полицией

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все