В Индии 25 человек погибли из-за возгорания автобуса

Страшная авария в Индии: минувшей ночью загорелся переполненный пассажирский автобус. Спастись удалось не всем: сообщается, что сгорели заживо 25 человек, десятки доставлены в больницы с ожогами. Следствие выясняет, как оказался возможным подобный трагический инцидент. Наиболее вероятная версия - нарушение норм безопасности водителем и пассажирами: в салоне автобуса перевозились запасы горючего на период всего путешествия.