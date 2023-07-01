ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Индии 25 человек погибли из-за возгорания автобуса

Страшная авария в Индии: минувшей ночью загорелся переполненный пассажирский автобус. Спастись удалось не всем: сообщается, что сгорели заживо 25 человек, десятки доставлены в больницы с ожогами. Следствие выясняет, как оказался возможным подобный трагический инцидент. Наиболее вероятная версия - нарушение норм безопасности водителем и пассажирами: в салоне автобуса перевозились запасы горючего на период всего путешествия.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все