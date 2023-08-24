В Индии 7 зданий рухнули из-за оползня, а в Канаде зафиксировали "огненный торнадо"

Из-за оползня, вызванного проливным дождем, в Индии рухнули 7 зданий. Размытый осадками склон съехал вместе с домами и деревьями. Состояние зданий в условиях сильных ливней вызывало тревогу, поэтому власти распорядились эвакуировать помещения еще 3 дня назад.

А в канадской провинции Британская Колумбия на камеру попал редкий "огненный торнадо". Здесь продолжается борьба с опустошительными лесными пожарами. Уже выгорела территория размером со штат Нью-Йорк. Справиться со стихией мешает сухая жаркая погода.