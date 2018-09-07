В Индии автобус упал в ущелье

Смертельная авария в Индии. В штате Уттаракханд автобус упал в ущелье. Пять человек погибли, не менее 20 пострадали. Всего в момент трагедии в салоне находились более 30 человек. По версии следствия, водитель автобуса не справился с управлением на сложном участке горной трассы.