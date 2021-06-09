В Индии автобус врезался в автопогрузчик: есть жертвы

В Индии выясняют причины крупного ДТП, в котором погибли 17 человек. Еще 5получили ранения. В районе населенного пункта Кисан Нагар на севере страны скоростной автобус врезался в автопогрузчик. От удара оба транспортных средства перевернулись. По поручению властей Индиисемьям погибших и пострадавших выделят материальную помощь. Согласно данным полицейского управления Индии, в стране каждый год в ДТП погибает около 110 тыс. человек.