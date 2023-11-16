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В Индии фанаты запустили фейерверк прямо в кинотеатре
Посетители кинотеатра были в ужасе после того, как группа фанатов запустила фейерверк в зале после появления на экране звезды Болливуда Салмана Кхана. Таким необычным образом поклонники решили поприветствовать своего кумира.
Но из них никто не подумал, чем может закончиться такая феерия. В итоге сеанс спешно закончился, а в помещении едва не случился пожар.
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