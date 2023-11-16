В Индии фанаты запустили фейерверк прямо в кинотеатре

Посетители кинотеатра были в ужасе после того, как группа фанатов запустила фейерверк в зале после появления на экране звезды Болливуда Салмана Кхана. Таким необычным образом поклонники решили поприветствовать своего кумира.

Но из них никто не подумал, чем может закончиться такая феерия. В итоге сеанс спешно закончился, а в помещении едва не случился пожар.