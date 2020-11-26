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В Индии готовится самая большая забастовка в истории человечества
Профсоюзы Индии - второй в мире по численности населения страны - анонсировали проведение самой массовой однодневной забастовки. Планируется, что сегодня в ней примет участие около 250 млн человек. Рабочие выступают против нововведений в трудовое законодательство, которые существенно ущемляют права трудящихся. Организаторы требуют отказаться от приватизации государственных предприятий, а также расширить программы по гарантированию занятости в сельских районах. Профсоюзы добиваются увеличения пособий для бедных семей и выдачи нищим на волне коронавируса ежемесячного пайка из риса.
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