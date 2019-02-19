В Индии грузовик на полном ходу врезался в свадебную процессию

Трагедия в Индии. В штате Раджастхан грузовик на полном ходу врезался в свадебную процессию. Погибли 16 человек, еще 14 получили ранения, в том числе невеста. Сообщается, что в момент происшествия толпа людей двигалась по обочине вдоль дороги. Водитель авто скрылся с места аварии. Предположительно, он не справился с управлением.