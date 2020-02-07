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В Индии из кранов полилась смесь из пива, бренди и рома

В Индии из кранов полилась смесь из пива, бренди и рома

100% пятничная новость! В Индии из кранов полилась смесь из пива, бренди и рома. Пьянящая жидкость начала течь из кухонных кранов в многоквартирном доме в Керале. Местные жители завалили жалобами коммунальные службы. Недалеко от жилого комплекса был обнаружен подземный склад из 6000 литров алкоголя, который находился в цистернах. Одна из них стала протекать, отчего жидкость просочилась в систему водоснабжения.

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