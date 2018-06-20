В Индии крыса залезла в банкомат и сгрызла рупии, эквивалентные 18 тысячам долларов. Изначально предполагалась, что аппарат перестал работать по техническим причинам, однако после вскрытия ремонтники обнаружили в банкомате лишь множество изорванных в клочья купюр. Фотографии съеденных денег облетели весь Интернет. Вот так бывает!