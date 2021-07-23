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В Индии мощные ливни затопили город

В Индии затопило город Чиплан. Мощные ливни шли на протяжении нескольких суток. В результате местная река вышла из берегов, накрыв город. Аварийно-спасательные группы, включая береговую охрану, пытаются добраться до людей, которые нуждаются в помощи, но ситуацию усложняют полностью размытые дороги. Более ста человек эвакуировали из их домов на вертолете.


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