В Индии мощные ливни затопили город

В Индии затопило город Чиплан. Мощные ливни шли на протяжении нескольких суток. В результате местная река вышла из берегов, накрыв город. Аварийно-спасательные группы, включая береговую охрану, пытаются добраться до людей, которые нуждаются в помощи, но ситуацию усложняют полностью размытые дороги. Более ста человек эвакуировали из их домов на вертолете.