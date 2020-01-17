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В Индии на состязании по укрощению быков погиб человек, 66 получили травмы

Среди пострадавших есть зрители. В отличие от испанской корриды индийская является не боем человека с быком, а именно укрощением. В различных районах эта традиция представлена в разных вариациях, но все они схожи в одном: мужчина должен ухватиться за рога быка обеими руками и продержаться определенное время или проехать на нем небольшое расстояние.

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