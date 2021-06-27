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В Индии у летучих мышей обнаружен новый смертельно опасный вирус "Нипах"

Новый смертельно опасный вирус нашли в Индии. Ученые из штата Махараштра обнаружили у летучих мышей инфекцию "Нипах". Об этом сообщает газета Times of India. Вирус может передаться человеку, если он употребил в пищу фрукты с содержанием слюны зараженного животного. ВОЗ считает "Нипах" одним из самых опасных вирусов. В настоящее время лекарств или вакцин от инфекции нет. Пугает и высокий процент смертности - от 65 до 100%.

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