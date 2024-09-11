3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Индии от неизвестной болезни умерли 15 человек
Не менее 15 человек умерли от неизвестной болезни в штате Гуджарат на западе Индии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газетуHindustan Times.
Все случаи смерти зафиксированы в городе Лакхпат в округе Кач. В период с 3 по 7 сентября от болезни, причину которой установить пока не удалось, умерли не менее 10 человек. После этого было зафиксировано по меньшей мере еще 5 смертей. Отмечается, что среди жертв болезни есть и дети.
Представитель местной власти Амит Арора сообщил, что анализы 11 умерших были отправлены на исследование в Национальный институт вирусологии в городе Пуна. "Нам придется подождать результатов, чтобы выяснить, является ли это известным вирусом или чем-то новым", - сказал он. По его словам, результаты должны поступить в ближайшие дни. Амит Арора также добавил, что тесты пока исключили возможность таких заболеваний, как H1N1, свиной грипп, крымско-конголезская лихорадка, малярия и лихорадка денге.
Сейчас в Лакхпат, граничащий с Пакистаном, направлены 22 группы наблюдения и дополнительные бригады врачей.
Отмечается, что вспышка совпала с сильными ливнями и наводнениями в регионе. В этом сезоне в округе Кач выпало наибольшее количество осадков в Гуджарате.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов