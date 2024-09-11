В Индии от неизвестной болезни умерли 15 человек

Не менее 15 человек умерли от неизвестной болезни в штате Гуджарат на западе Индии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газетуHindustan Times.

Все случаи смерти зафиксированы в городе Лакхпат в округе Кач. В период с 3 по 7 сентября от болезни, причину которой установить пока не удалось, умерли не менее 10 человек. После этого было зафиксировано по меньшей мере еще 5 смертей. Отмечается, что среди жертв болезни есть и дети.

Представитель местной власти Амит Арора сообщил, что анализы 11 умерших были отправлены на исследование в Национальный институт вирусологии в городе Пуна. "Нам придется подождать результатов, чтобы выяснить, является ли это известным вирусом или чем-то новым", - сказал он. По его словам, результаты должны поступить в ближайшие дни. Амит Арора также добавил, что тесты пока исключили возможность таких заболеваний, как H1N1, свиной грипп, крымско-конголезская лихорадка, малярия и лихорадка денге.

Сейчас в Лакхпат, граничащий с Пакистаном, направлены 22 группы наблюдения и дополнительные бригады врачей.