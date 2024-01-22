В Индии открыли величественный храм в честь бога Рамы

Премьер-министр Индии Нарендра Моди возглавил сегодня освящение величественного храма индуистского бога Рамы в городе Айодхья (штат Уттар-Прадеш). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на India Today .



Моди возглавил ритуал "Пран Пратиштха" в Айодхье, когда храм был открыт. В город прибыли десятки тысяч паломников со всей Индии, чтобы принять участие в торжествах.



Как сообщает BBC, премьер-министр Индии сказал, что открытие храма ознаменовало "новую эру" для Индии, этот день "войдет в историю". "Я хочу поздравить каждого гражданина страны с этим историческим событием", - добавил он. Среди гостей мероприятия в Айодхье были ведущие кинозвезды.



Храм был построен за $217 млн на частные пожертвования. Сегодня был открыт только его первый этаж, остальные этажи планируется сдать к концу 2024 года. Строительные работы являются частью реконструкции города Айодхья, стоимость которой оценивается более чем в $3 млрд.



Ранее власти девяти индийских штатов объявили выходным днем 22 января, когда было запланировано открытие храмового комплекса Рам Джанмабхуми. Как информировала газета Timеs of India, власти распорядились перевести на сокращенный режим работы государственные учреждения, банки, крупнейшие промышленные предприятия и образовательные учреждения по всей Индии. Такие шаги были предприняты, чтобы позволить людям участвовать в грандиозных торжествах в связи с церемонией освящения храма. По данным Reuters, аэропорты Айодхьи и ближайших к ней городов готовились принять более 100 частных самолетов с высокопоставленными гостями. Перевозчики запланировали дополнительные чартерные автобусные рейсы к месту торжеств.



