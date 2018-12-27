В Индии перевернулся автобус со школьниками

На севере Индии перевернулся школьный автобус. Пострадали не менее 35 учеников. Авария произошла в штате Химачал-Прадеш. На данный момент все учащиеся доставлены в больницу. Их жизням ничего не угрожает. На снимках, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, как перевернутый желтый автобус с выбитыми стеклами лежит у подножья одного из холмов. О судьбе водителя ничего не сообщается. Причины аварии пока неизвестны.